РИАМО - 16 фев. Перед наступающими праздниками, каникулами и сезоном отпусков гражданам необходимо дать оценку своему состоянию здоровья и при необходимости пройти повторную вакцинацию от коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Своевременная забота о здоровье позволит избежать неприятностей, связанных с коронавирусом, во время путешествий.

«С учетом сложившейся ситуации мы считаем важным продолжать все противоэпидемиологические мероприятия, которые показывают свою эффективность на территории Российской Федерации, не позволяя общему уровню заражения вирусом подниматься до высоких показателей, фиксируемых в других странах», — рассказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Она подчеркнула значимость высокого уровня тестирования населения на коронавирусную инфекции, а также рекомендовала ввести контроль за организацией медицинских мероприятий и за режимом медорганизаций в условиях возрастающей нагрузки.

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