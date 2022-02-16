РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 фев. В городском округе Люберцы из-за ямочного ремонта проезжей части железнодорожного переезда от станции аэрации к 41-му заводу возможно затруднение движения транспорта, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы проводятся на автомобильной дороге в Проектируемом проезде №4296 с 16 до 18 февраля.

«При производстве работ возможно затрудненное движение транспортных средств на данном участке автомобильной дороги», - сказал заместитель главы администрации Люберец Александр Сорокин.