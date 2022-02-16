РИАМО - 16 фев. Ученые разработали лабораторную методику для определения геновариантов дельты и омикрона, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы продолжаем научные исследования, и я хотела бы доложить, что мы завершили часть работ на прошедшей неделе. Нашими учеными разработана лабораторная методика для определения геновариантов дельты по 2 мутациям и омикрона по 4 мутациям», — заявила Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Она добавила, что специалисты Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора завершили работу над новой, более чувствительной тест-системой, которая резистентнее к появлению новых мутаций.

Ранее вирусолог, профессор центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что нельзя исключать появления новых штаммов коронавируса, но это произойдет навряд ли.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>