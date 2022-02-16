РИАМО - 16 фев. Жителей подмосковного Реутова предупредили об ухудшении погодных условий в течение 17 февраля, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«17 февраля с 6 часов утра в Подмосковье ожидаются усиление ветра порывами до 20 м/с, осадки в виде дождя и мокрого снега. Желтый уровень погодной опасности сохранится в течение суток. Заранее обезопасьте себя и свое имущество», - сообщили в пресс-службе.

Рекомендуется также убрать вещи со двора и балконов в дом, поставить машину в гараж или запарковать ее вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. При передвижениях по улице необходимо обходить шаткие конструкции, деревья и разнообразные сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи, потенциально опасные промышленные объекты). В случае необходимости следует обращаться по телефону спасения - 112.

Глава Реутова Станислав Каторов призвал жителей быть предельно внимательными и осторожными.

«Выходя на улицу, важно выбирать подходящую обувь. Водителям необходимо соблюдать дистанцию на дороге и скоростной режим, чтобы сократить вероятность ДТП», - сказал Каторов.

Ранее областное ГУ МЧС России призвало жителей региона быть внимательными из-за усиления ветра.