РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. Замечания по качеству питания и чистоте в столовой школы №13 Подольска оказались фейком, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Павел Максимович вместе с зампредом комитета по образованию администрации округа Галиной Киселевой проверил организацию горячего питания в школе №13 на улице Бородинской в микрорайоне Кутузово.

«Через соцсети ко мне было обращение, что есть замечания по качеству питания в школе и чистоте в школьной столовой. В данном случае все это по факту оказалось очередным фейком. На самом деле убедились, что в обеденном зале, который расположен в новой пристройке, идеальная чистота и порядок. Оборудованы зоны для мытья рук как для учеников младших классов, так и отдельная зона для старшеклассников. В цехе для приготовления пищи оборудование все новое, никаких нареканий у нас не возникло», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что на завтрак, согласно разработанному меню, детям подали молочную рисовую кашу, бутерброд с маслом и сыром, кофейный напиток из цикория с молоком.

«Меню разрабатывается на 10 дней. Все очень сытно и, главное, дети довольны. О чем они нам сами и рассказывали. А после завтрака оставят свои отзывы в специальных ящичках для опросов. Поблагодарили поваров и сотрудников столовой за внимательное отношение к пожеланиям ребятишек, порядок на кухне и чистоту в столовой», - заключил Максимович.