РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 фев. Около 86 тыс. жителей городского округа Люберцы смогут получать льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг автоматически, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Воспользоваться льготами по оплате ЖКУ смогут ветераны труда и ветераны военной службы, труженики тыла, реабилитированные лица, сельские бюджетники, многодетные, участники Великой Отечественной войны, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, узники, ветераны боевых действий. Льготы затронут платежи за капитальный ремонт, отопление, вывоз мусора и прочие услуги.

Поручение об организации автоматических выплат дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Задача – предоставлять их проактивно, без волокиты и лишних промедлений, чтобы человеку ничего не нужно было делать», – заявил Воробьев.