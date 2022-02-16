РИАМО - 16 фев. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения от ГБУЗ Московской области «Московский областной перинатальный центр» в отношении ООО «МедЛайф». Ведомство приняло решение о внесении сведений о компании в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

Известно, что учреждение заключило с обществом контракт на закупку пульсоксиметрических датчиков. Однако из-за того, что компания нарушила условия контракта, учреждение расторгло его в одностороннем порядке.

Соблюдение порядка расторжения контракта было подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии областного УФАС общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок, поэтому решение было вынесено в пользу Московского областного перинатального центра.