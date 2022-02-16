РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 фев. Две новостройки на улице 8 Марта в Люберцах поставили на кадастровый учет, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«На минувшей неделе в Московской области кадастр получили 5 жилых домов и 18 таунхаусов. В городском округе Люберцы на улице 8 Марта на кадастр поставили 2 многоквартирных дома в составе жилого комплекса «Люберцы Парк», - сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Она уточнила, что это позволит владельцам квартир оформить регистрацию по месту жительства, записать детей в школы и детские сады, прикрепиться к поликлинике и осуществить ряд иных юридических процедур.