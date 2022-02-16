РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 фев. Пробки образовались на Волоколамском шоссе в обоих направлениях вечером в среду, 16 февраля, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Из Москвы движение затруднено от пересечения с Ильинским шоссе до микрорайона Изумрудные холмы. Участок протяженностью почти 6 км обозначен на карте частично красным, частично желтым цветами.

В сторону столицы пробки перед поворотами на станцию МЦД-2 Нахабино и улицу Светлую. Кроме того, значительная часть шоссе в черте города обозначена на карте желтым, скорость потока здесь снижена.

Серьезные заторы образовались на примыкающих к Волоколамскому шоссе улицах: Карбышева, Народного Ополчения, Речной. Бордовым обозначена на карте дорога, ведущая в Красногорск из московского микрорайона Митино.

Тем, кто въезжает в город со стороны Ильинского шоссе, придется потерять время на самом съезде, кругу, а также участке Ильинского шоссе до военного городка Павшино. Сервис оценивает ситуацию здесь на 7 баллов.

Также затруднен съезд на Ильинское шоссе с эстакады на пересечении с Волоколамским.