РИАМО - 16 фев. В поселке Новый Снопок Орехово-Зуевского округа обнаружен труп мужчины. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве, который ранее распивал с жертвой алкоголь, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Тело человека нашли в доме на улице 9-й Южной. На нем специалисты зафиксировали ссадины и гематомы на голове и теле. Выяснилось, что мужчина жил в этом доме.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин 1978 года рождения. По версии следствия, преступление совершено во время совместного распития спиртных напитков в ссоре.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.