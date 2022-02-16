РИАМО - 16 фев. Специалисты природоохранного фонда «Верховье» окончили разработку проекта положения о природном парке «Верхнерузско-Москворецкий». Биологи подтвердили беспрецедентное видовое разнообразие на территории, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Биологи в течение всего прошлого года обследовали будущую особо охраняемую природную территорию. Планируется, что она будет расположена в городских округах Можайский и Шаховская. Во время обследования получили подтверждение прогнозы о широком видовом разнообразии в границах проектируемой ООПТ.

«Зафиксировано 259 видов позвоночных животных, а с учетом фондовых данных их число может достигать 280 видов, в том числе 72 внесенных в Красные книги России и Московской области. Визуально подтверждено местообитание таких редких животных, как бурый медведь, рысь, речная выдра, летяга, два вида бурозубок и других», – заявил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

С учетом литературных и фондовых данных число видов птиц может достигать 180. Кроме того, в водоемах будущего природного парка обитают около 30 видов рыб, которые составляют почти 85% всей ихтиофауны региона.

Природный парк займет площадь 91,8 тыс. га. Во время подготовки проекта специалисты уделили особое внимание туристическому и рекреационному потенциалу территории. Там планируется создать 6 функциональных зон строгих, умеренных и мягких ограничений природопользования.

Также там выделят зоны объектов культурного наследия, рекреационно-туристическую и административно-хозяйственную зоны.