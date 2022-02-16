РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 фев. Члены Общественного совета МУ МВД России «Люберецкое» присоединятся к профилактике мошенничества, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Решение о совместной работе озвучили на заседании, в котором участвовали начальник отдела по борьбе с мошенничеством подполковник полиции Валерий Жуков, заместитель председателя Общественного совета Сергей Черкашин и члены совета.

Черкашин удовлетворительно оценил работу отделения и поблагодарил сотрудников за службу.

Также общественники подвели итоги работы за прошедший год. Несмотря на продолжающиеся ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, удалось провести ряд акций: «Студенческий десант», «Не дай себя обмануть!», «Полицейский Дядя Степа», «Веселые старты», «Каникулы с Общественным советом», «Я помню, Я горжусь, Служу России!» и «Собери ребенка в школу».

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