РИАМО - 16 фев. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в даче взятки сотруднику ГИБДД Москвы. Злоумышленник передал должностному лицу 25 тыс. рублей взамен отметки в экзаменационном листе о сдаче экзамена по вождению, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Правоохранители установили, что деньги были переданы в кабинете госинспектора безопасности дорожного движения. Так мужчина хотел упростить для себя процесс получения водительского удостоверения.

Ранее подозреваемого неоднократно предупреждали о том, что за взятку предусмотрена уголовная ответственность, однако он от своей идеи не отказался. После передачи средств его задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Фигуранта отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.