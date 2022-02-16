РИАМО - 16 фев. Большегрузный автомобиль и легковая машина Audi столкнулись на ЦКАД в столице. В результате аварии три человека получили травмы, в том числе два ребенка, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

ДТП произошло на 234 км ЦКАД. В результате аварии в легковом авто получили травмы женщина-водитель и двое детей 2 и 10 лет.

С различными травмами пострадавших доставили в медицинские учреждения.

На месте происшествия работают сотрудники столичной Госавтоинспекции. Правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства аварии.