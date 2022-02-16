РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 фев. Дворец культуры «Яуза» в городском округе Мытищи устраивает конкурс сочинений «Я писатель, я так вижу!» в честь Всемирного дня писателя, который отмечается 3 марта, сообщается в Instagram-аккаунте ДК.

Тематика сочинений свободная. Объем работы - не больше двух страниц.

Участвовать в конкурсе могут дети 7-16 лет. Работы принимаются с 15 февраля до 1 марта включительно на электронную почту. Итоги будут подведены 4 марта в 18:00 в ДК «Яуза» на торжественной церемонии награждения.

Для участия необходимо написать на почту mmdkyauza@mail.ru, в теме письма указать ФИО и название конкурса.

В содержании письма указать ФИО участника, возраст, добавить школу или другое учреждение, от лица которого принимает участие юный писатель, контактный телефон для связи и приложить свою авторскую работу (можно приложить скан работы, написанной от руки разборчивым почерком).

Этот конкурс проводится впервые, участникам советуют не стесняться и проявлять себя, желают творческого вдохновения и удачи. А также просят участвовать честно, потому что работы будут проверяться на антиплагиат.