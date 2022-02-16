РИАМО - 16 фев. Среди всех выявляемых возбудителей коронавирусной инфекции штамм омикрон приходится на 72,5% случаев, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Омикрон сегодня составляет 72,5% среди всех выявляемых вариантов возбудителя в 85 субъектах. Чукотский регион также подпадает в эти 85», — рассказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

По последним данным, коллективный иммунитет к коронавирусу в стране составляет 61,9%. Полную вакцинацию прошли более 81,5 млн человек.

В стране продолжается прививочная кампания. Привиться можно эффективной отечественной вакциной во всех городах России.