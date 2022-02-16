РИАМО - 16 фев. В Подмосковье завершилась акция «Подари елке вторую жизнь». Свыше 64 тыс. новогодних елок, сосен и пихт отправили на переработку жители региона, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Акция проводится в Подмосковье в 4 раз. Число желающих принять участие в ней все время растет.

Сдать новогодние деревья после праздников можно было с 15 января по 15 февраля. Их принимали более 230 брендированных пунктов. В каждом горокруге было установлено не меньше двух таких пунктов. Таким образом, в этом году удалось собрать в 1,5 раза больше елей, чем за предыдущие 3 акции.

«Главная цель акции - увеличить объем переработки отходов для вторсырья и правильно утилизировать новогодние деревья. Их перемалывают в щепу, из которой делают фанеру для элементов новых детских площадок, почвогрунты и компост, применяемые при высадке новых елей в рамках областных акций «Посади свое дерево» и «Лес Победы». Также щепа применяется для биофильтров с бактериями при дегазации закрытых полигонов и идет на корм животным», - рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

За 3 года в Московской области на переработку было отправлено свыше 5,6 млн тонн твердых коммунальных отходов.