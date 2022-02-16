РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 фев. Первый заместитель главы администрации городского округа Люберцы Ирина Назарьева 18 февраля проведет онлайн-встречу с жителями и ответит на вопросы, связанные с льготным питанием в школах, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Уважаемые жители городского округа Люберцы! 18 февраля в 16:00 проведу встречу с жителями в режиме онлайн по вопросам льготного питания детей в школах. Свои вопросы можно направить заранее на адрес электронной почты: lbrc_komitet@mosreg.ru, озвучить по телефону 8 (495) 554-40-13», - сказала Назарьева.

Подключиться к конференции Zoom можно по ссылке: https://us02web.zoom.us/j/88134892047?pwd=YjNYZEJ1NzBqd2tLVm5HdmVoWUIyZz09. Идентификатор конференции: 881 3489 2047. Код доступа: 453607.