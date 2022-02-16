РИАМО - 16 фев. Строители приступили к устройству фундамента новой школы на 825 мест в жилом комплексе «Дрожжино» Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Общая площадь 3-х этажного здания составит более 12,4 тыс. кв. м. В нем будут классы, лаборатории, мастерские, актовый зал, 2 спортзала для учеников начальной и основной школы, читальный зал с IT-зоной, столовая. Новый объект образования будет построен по госпрограмме за счет средств бюджета.

«На площадке завершены подготовительные работы по выносу инженерных сетей. Подрядчик приступил к устройству фундамента здания. Работы в графике», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

На прилегающей территории появятся стадион с беговыми дорожками, легкоатлетический сектор, площадки для командных спортивных игр. Также на участке планируется создать учебно-опытную зону с плодово-ягодным питомником, экологической тропой и площадкой для занятий на открытом воздухе.