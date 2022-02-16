РИАМО - 16 фев. Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий, 17 и 18 февраля в городе ожидается усиление ветра до 20 м/с и дождь, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

В связи с этим решено перевести все городские службы в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.

«Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями», – сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Специалисты особенно контролируют объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов.

Москвичей попросили воздержаться от пребывания на улице, а если это необходимо, быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.