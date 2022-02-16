РИАМО - 16 фев. В индустриальном парке «PNK парк Пушкино» ввели в эксплуатацию здание, которое будет передано собственнику под складское хранение товаров интернет-магазина детских игрушек и офисные помещения, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Площадь объекта №6 составила 11 тысяч квадратных метров. Возведение здания заняло порядка 5 месяцев. Строительство здания сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве Московской области.

Сотрудник ЦСС оказал содействие в получении санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора и получении согласования архитектурно-градостроительного облика.

Ввод объекта в эксплуатацию позволил создать 75 рабочих мест в округе. Девелопером выступил PNK group.