РИАМО - 16 фев. Заболеваемость коронавирусом растет практически во всех возрастных группах. Однако за прошедшую неделю максимальный рост заболеваемости фиксируется в категории 65+, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«За прошедшую неделю максимальный рост заболеваемости мы отмечаем среди взрослых старше 65 лет. Нам в этой ситуации не удалось уберечь этих людей от встречи с коронавирусом. Они начинают болеть, и это, конечно, создаст дополнительную нагрузку на коечный фонд», — заявила Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Она отметила, что школьники – это единственная возрастная категория, где заболеваемость не росла. Эту волну пандемии удалось преодолеть без перевода детей на дистанционное обучение. Для этого использовались все возможные способы и методические инструменты.

На сегодняшний день в 10 субъектах РФ отмечается тенденция к снижению уровня заболеваемости, но цифры пока остаются высокими.

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