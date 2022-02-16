РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 фев. Более 1 тыс. школьников городского округа Люберцы поучаствовали в декабрьском проекте, приуроченном к 80-летию начала контрнаступления под Москвой, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Заместитель главы администрации Люберец Михаил Криворучко и председатель муниципального Молодежного парламента Ашот Маргарян вручили участникам акции именные сертификаты.

Всероссийскую акцию «Большая история» провели члены люберецкого Молодежного парламента при поддержке партии «Единая Россия» в Кадетской школе горокруга.

«Активисты проекта – молодогвардейцы «Единой России» и студенты участвовали в «Большой истории» в дистанционном формате и также показали высокие результаты. Все они набрали больше 25 баллов из 30 максимальных», - сказал Маргарян.

Цель акции – оценка уровня исторических знаний, связанных с военным периодом. По количеству суммированных итоговых баллов Московская область заняла третье место среди регионов страны.