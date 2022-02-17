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Как получить QR‑код по тесту на антитела к коронавирусу

Кто сможет получить иммунный сертификат и сколько такой QR‑код будет действовать, читайте в материале РИАМО.
© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Что произошло

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

С 21 февраля 2022 года вступают в силу поправки, меняющие форму COVID-сертификата. QR-код смогут получить граждане на основании результата теста на антитела (IgG) к коронавирусу, сообщается на сайте Министерства здравоохранения РФ. При этом такой сертификат можно будет получить лишь единожды.

Документ, расширяющий перечень лиц, которые смогут получить иммунный сертификат, был официально опубликован 8 февраля. Ранее получить QR-код могли только лица, прошедшие полный курс вакцинации или перенесшие COVID-19 в течение последних 12 месяцев, а также граждане, получившие отрицательный результат ПЦР-теста не позднее 48 часов.

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Кто сможет получить QR-код по тесту на антитела

© РИА Новости,   Антон Денисов

Иммунный сертификат смогут оформить граждане, получившие положительный результат теста на антитела к коронавирусу. При этом, как сообщается на сайте Минздрава, требования к уровню антител отсутствуют: для получения QR-кода будет достаточно просто их наличия в организме.

Также на сайте профильного министерства указано, что иммунный сертификат могут оформить на основании положительного результата ПЦР-тестирования, подтвержденного результатом теста на антитела.

Таким образом, получить QR-код теперь смогут переболевшие COVID-19 бессимптомно или неофициально, то есть без обращения к врачу, привитые одной из иностранных вакцин, официально переболевшие и вакцинированные граждане, в организме которых остаются антитела к коронавирусу.

Сколько будет действовать QR-код

На основании положительного результата теста на антитела можно получить QR-код, действительный в течение шести месяцев с даты получения результатов. Если же сертификат был сформирован на основании положительного ПЦР-теста, подтвержденного тестом на антитела, он будет действительным на протяжении года с даты получения результата ПЦР-теста.

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Как получить QR-код по анализу на антитела

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Чтобы получить иммунный сертификат, можно обратиться в городскую поликлинику и сдать там тест на антитела к коронавирусу. Такая процедура будет бесплатной, а для ее прохождения понадобится полис ОМС. Также сдать анализ можно платно в любой сертифицированной лаборатории – их перечень доступен на сайте Роспотребнадзора.

Поликлиника или лаборатория, в которую обратился гражданин, обязана передать информацию о результатах теста на портал «Госуслуги». Далее пользователь портала должен самостоятельно направить запрос на формирование QR-кода. С момента подачи электронного заявления и до получения сертификата должно пройти не более трех календарных дней.

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Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19Сертификаты
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