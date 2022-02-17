Как получить QR‑код по тесту на антитела к коронавирусу

С 21 февраля 2022 года вступают в силу поправки, меняющие форму COVID-сертификата. QR-код смогут получить граждане на основании результата теста на антитела (IgG) к коронавирусу, сообщается на сайте Министерства здравоохранения РФ. При этом такой сертификат можно будет получить лишь единожды.

Документ, расширяющий перечень лиц, которые смогут получить иммунный сертификат, был официально опубликован 8 февраля. Ранее получить QR-код могли только лица, прошедшие полный курс вакцинации или перенесшие COVID-19 в течение последних 12 месяцев, а также граждане, получившие отрицательный результат ПЦР-теста не позднее 48 часов.

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