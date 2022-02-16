РИАМО - 16 фев. За прошедшую неделю наблюдается увеличение числа субъектов РФ, где снижается показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией. Однако цифры ежедневно регистрируемых случаев заболевания остаются высокими, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Увеличилось число субъектов, где мы видим снижение заболеваемости. Напомню, если на предыдущей неделе это был всего один субъект Российской Федерации – Москва, то на ушедшей это уже 10 субъектов», — заявила Попова.

Она отметила, что из-за высоких цифр по выявляемости случаев заражения ситуация остается напряженной, это создает нагрузку на систему здравоохранения страны.

За прошедшие сутки в России выявили 179 284 новых случая Covid-19. Так, в Санкт-Петербурге зарегистрировали 17 151 случая, в Москве – 11 262, в Красноярском крае – 7193, в Новосибирской области – 5428, в Пермском крае – 5203, в Челябинской области – 5159.

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