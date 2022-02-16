РИАМО - 16 фев. В среду депутаты Госдумы в первом чтении полностью приняли законопроект об индексации на 8,6% пенсий для военных пенсионеров, сообщает Газета.ru.

Пенсии для этой категории граждан будут проиндексированы с 1 января 2022 года. Повышенные выплаты получат 2,6 млн человек.

Идея индексации на 8,6% пенсий для военных пенсионеров принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Он ранее поручил подготовить соответствующий законопроект кабинету министров.

Проиндексированные выплаты получат военные пенсионеры и лица, которые приравнены к ним, например росгвардейцы и пожарные.

Изначально пенсии для этой категории пенсионеров должны были повысить с 1 октября 2022 года. Также в России ранее на 8,6% проиндексировали пенсии для неработающих пенсионеров.

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