РИАМО - 16 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с руководством компании «Макдоналдс». Обсуждалась реализация проекта в регионе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Предприятие откроет еще более 60 ресторанов быстрого обслуживания в Подмосковье в рамках 5-летнего соглашения, которое подписали Андрей Воробьев и гендиректор ООО «Макдоналдс» Марк Карена на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году.

«На сегодняшний день общий объем инвестиций в развитие сети на территории региона уже составляет 12 млрд рублей, дополнительно планируется инвестировать еще 7 млрд рублей», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В регионе работают 142 «Макдоналдса», ежедневно их посещают около 300 тысяч человек. Здесь трудятся более 25 тысяч сотрудников. Запланированное расширение сети позволит создать еще 6 тысяч рабочих мест. Также это дополнительные налоги - в прошлом году они превысили 840 млн рублей.

«Мы находимся в постоянном контакте с ООО «Макдоналдс» и примем активное участие в подборе земельных участков. Что касается продукции: уже сейчас доля подмосковных продуктов и упаковки, поставляемых в «Макдоналдс» составляет порядка 40%», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Московская область является крупнейшим источником продукции и упаковки для всемирно известного бренда в России. Подмосковные поставщики обеспечивают предприятия «Макдоналдс» на всей территории страны мясными полуфабрикатами, сыром, молочными смесями для мороженого, салатно-овощной продукцией, бумажной упаковкой.