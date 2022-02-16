РИАМО - 16 фев. Эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в РФ остается напряженной, при этом темпы роста выявления новых случаев заражения замедлились, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В Российской Федерации пятую неделю продолжается подъем заболеваемости. Эпидситуация остается напряженной, но необходимо отметить, что если на третьей-четвертой неделе текущего года еженедельный прирост составлял 100%, то есть каждую неделю было удвоение, то вот вторую неделю мы видим замедление темпов роста», — сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Она добавила, что эпидемиологические процессы стали смещаться от столичного региона в сторону восточных субъектов России. ​

Попова подчеркнула, что также увеличилось число российских регионов, где фиксируется снижение заболеваемости.

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 179 284 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране выявили 14 659 880 случаев инфицирования.

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