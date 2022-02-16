РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 фев. Заместитель секретаря Московского областного отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Лидия Антонова в день 33-й годовщины вывода советских войск из Афганистана навестила Елену Карнаух – мать погибшего в войне жителя Люберец, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Мать Николая Карнауха находится в Ухтомской больнице. Поддержать пенсионерку приехали также руководитель фракции «Единой России» в люберецком совете депутатов Александр Шлапак и зампред Общественной палаты Московской области Петр Ульянов.

«В афганской войне участвовали более 700 люберецких парней, 28 из них не вернулись домой. Первым люберчанином, погибшим в сражениях, был рядовой Николай Карнаух. Он служил гранатометчиком. Попал в Афганистан в январе 1980 года, а 6 апреля его не стало. Николаю было 20 лет», – сказала Антонова.

Депутат пообщалась с матерью погибшего и принесла гостинцы.

«Вы – одна из женщин, воспитавших своих сыновей достойными подвигов отцов и дедов. Это была, без преувеличения, страшная война. Пусть она никогда не повторится», – добавила Антонова.