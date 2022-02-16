РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 фев. Люберецкий филиал Московского областного медицинского колледжа №2 приглашает 18 февраля на день открытых дверей в онлайн-формате, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Чтобы присоединиться к встрече, необходимо перейти по ссылке, которую разместят в день проведения мероприятия на официальном сайте колледжа в разделе «Абитуриенту». Начало в 15:00.

Абитуриентам и их родителям расскажут о правилах приема документов, проходных баллах и об особенностях предварительного медосмотра для будущих студентов.