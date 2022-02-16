РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. Проложенные Водоканалом новые сети водоснабжения улучшат качество воды в деревне Сергеевка и поселке Леспроект Подольска, сообщает пресс-служба администрации округа.

Служба эксплуатации сетей водоснабжения МУП «Водоканал города Подольска» во время капремонта выполнила работы по переврезке на сети водопровода. Также смонтировала колодец и проложила трубы. Это позволит улучшить качество воды в деревне Сергеевка (140 домов) и в поселке Леспроект (23 дома) микрорайона Лаговский.

В дальнейшем работы продолжат в соответствии с проектом по строительству водовода от водозаборного узла «Сергеевский» до ВНС «Школьная».