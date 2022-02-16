РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 фев. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вручил сертификат на 250 тыс. рублей для приобретения мебели женской консультацией Балашихинской областной больницы в микрорайоне Железнодорожный, сообщает пресс-служба парламентария.

Ефимов в ходе рабочего визита познакомился с работой медучреждения. Заведующая женской консультацией Наталья Копылова рассказала, что к ним прикреплено почти 50 тыс. жителей. За прошлый год врачами был осуществлен прием более 82 тыс. пациенток.

По словам Ефимова, это большая нагрузка не только на сотрудников отделения, но и на помещения, с учетом того, что учреждение располагается в приспособленном помещении на первом этаже жилого дома.

«Мы встречались с коллективом консультации этим летом. Врачи вышли с инициативой обновить мебель в холлах, чтобы пациенткам, в том числе беременным, было удобно ожидать приема врачей. Мероприятие было включено в программу партии «Единая Россия». Мебель будет приобретена в этом году», - сказал Ефимов.

Депутат передал сертификат на 250 тыс. рублей и разъяснил, как будет проведена закупка для учреждения.

Наталья Копылова поблагодарила депутатов регионального парламента за поддержу и исполнение порученных жителями наказов.