РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 фев. Жители подмосковного Красногорска могут принять участие в массовом обливании холодной водой в рамках патриотической акции 23 февраля, сообщается в Telegram-канале администрации городского округа.

Всероссийская спортивно-патриотическая акция «Быть здоровым – это модно 10!» пройдет в 12:00 на площади ДК «Подмосковье».

Мероприятие будет включать ряд инсталляций, направленных на пропаганду здорового образа жизни, и обширную программу для участников и зрителей. Кульминацией данного события станет массовое обливание холодной водой, в котором может принять участие любой желающий от 5 лет и старше.

Зрителям будут бесплатно раздавать горячий чай и обед.

Для участия в обливании необходимо до 21 февраля зарегистрироваться на сайте bit-zdorovim.ru в разделе «Регистрация участника». С собой нужно иметь темные шорты, тапочки и полотенце. Девушкам помимо шорт разрешаются легинсы.

Дополнительная информация по телефону: 8(495)562-42-26.