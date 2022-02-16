РИАМО - 16 фев. В Тимирязевском районе столицы появится административный комплекс с подземной автостоянкой. Объект расположится по адресу: ул. Вучетича, вл. 1А, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Срок реализации инвестиционного проекта продлили до 20 января 2025 года.

«Суммарная поэтажная площадь объекта составит 10 800 кв. м», - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она добавила, что площадь земельного участка, где появится комплекс, составляет 0,4 га.