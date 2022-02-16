РИАМО - 16 фев. Жители ЖК «Восточный» в Истре поблагодарили губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за оперативное решение транспортного вопроса на территории микрорайона. Они записали видеообращение.

«Андрей Юрьевич, выражаем свою благодарность за то, что вы сделали для микрорайона Восточный, запустили новый маршрут, который будет функционировать по городу Истра и с заходом в поселок Восточный. Раньше этого маршрута не было, поэтому было проблематично старикам и детям добраться до школ, магазинов, да и в сам город. С новым маршрутом будет намного легче жителям микрорайона, поэтому — большое спасибо за то, чтобы сделали именно для этого микрорайона», — сказал один из жителей.

Жители подчеркнули, что благодаря усилиям губернатора транспортная проблема жителей микрорайона была решена в кратчайшие сроки.

Отдельно жители выразили благодарности за строительство больницы и школы на территории микрорайона. Также губернатора поблагодарили за решение проблемы с дольщиками ряда домов ЖК «Восточный», которые уже в следующем году получат ключи от своих квартир.

«Приглашаем жителей Москвы к нам в гости. Теперь транспортная доступность прекрасная, можно проехать и погулять в шикарном лесу, увидеть родник и речку», — отметила одна из жительниц.

По данным администрации городского округа, с 17 февраля произойдут изменения в существующий муниципальный маршрут № 3 «ст. Истра-Большевик», будет организован заезд автобусов непосредственно в сам микрорайон.

Заезд автобусов будет идти по муниципальной дороге — Проспект генерала Белобородова. Там предусмотрен разворотный круг и остановочный пункт с уже установленным новым павильоном напротив дома №16.

Кроме того, для обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок на выезде из микрорайона «Мосавтодор» установил светофор на Волоколамском шоссе и демонтировал тросовое ограждение.