РИАМО - 16 фев. В Москве наблюдается позитивная динамика по снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией. За неделю число заболевших снизилось на треть, а количество госпитализаций – на 15%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Только за последние 3 дня высвободили около тысячи коек. Соответственно, мы начали переводить большие клиники, например, Филатовскую больницу, на нормальную, плановую работу», – отметил Собянин.

Он добавил, что ситуация в столичных поликлиниках остается напряженной. За неделю медики Москвы совершили 655 тыс. контактов с больными ОРВИ и Covid-19. Тем не менее в городе начали наращивать оказание плановой помощи.

«Уделяем пристальное внимание заболевшим гражданам 65+ и хроникам, для того чтобы всех, независимо от тяжести заболевания, врачи могли посетить, поставить диагнозы и контролировать течение болезни. Часть КТ-центров, которые работали исключительно на Covid-19, также переводим на плановую помощь», – подчеркнул градоначальник.

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