РИАМО - 16 фев. Спортсмен Илья Буров из Московской области получил медаль в лыжной акробатике на Олимпиаде в Пекине. Фристайлист стал третьим в данной дисциплине, сообщает Nation News.

Россиянин Буров смог набрать 114,93 балла. Первое место занял спортсмен из Китая Ци Гаунпу, который набрал 129 баллов. Серебряная медаль – первая в копилке украинской сборной на Олимпиаде – досталось фристайлисту Александру Абраменко с 116,5 балла.

Бронзовая медаль стала второй олимпийской наградой в карьере подмосковного спортсмена Ильи Бурова. На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году он также завоевал третье место.

Ранее бронзовую медаль российской сборной принесли лыжники Александр Большунов и Александр Третьяков.

Сборная Олимпийского комитета России занимает 9 место в медальном зачете на соревнованиях. Отечественные спортсмены получили 4 золотые, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей.