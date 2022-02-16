РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. Полицейские задержали подозреваемого в краже мобильного телефона из камеры хранения в торговом центре Подольска, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 65-летней местной жительницы. Она сообщила, что неизвестный похитил ее мобильный телефон, оставленный в камере хранения торгового центра на улице Симферопольской. Общая сумма материального ущерба составила 10 тыс. рублей.

Сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 46-летнего жителя города Чехов, у которого изъято похищенное имущество. Злоумышленник обнаружил смартфон в ячейке хранения и похитил его.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.