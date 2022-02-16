РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. На реке Пахре в подмосковном Подольске измерили толщину льда. Она увеличилась до 8-15 см, сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается областная акция «Тонкий лед», проводимая силами подразделений противопожарно-спасательной службы региона. 12 февраля промеры на Пахре в черте поселка Дубровицы городского округа Подольск показали толщину льда от 8 до 12 см – безопасный минимум.

Промеры 15 февраля на Пахре в черте поселка Дубровицы показали возврат величины льда к показателям от 8 до 15 см. Происшествий или несчастных случаев в зоне ответственности Подольского ТУ не выявлено.