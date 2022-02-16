РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 фев. Сотрудники профильных управлений администрации Красногорска проведут проверку деятельности частного детского развивающего центра в микрорайоне Павшинская пойма в связи с информацией о возможных фактах жестокого обращения с детьми, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Следственный комитет и прокуратура Московской области в среду начали проверку частного детского развивающего центра в Красногорске. Поводом стал сюжет на одном из центральных телеканалов, в котором говорилось о жестоком обращении сотрудников центра с особенными детьми.

«В связи со сложившейся ситуацией вокруг частного центра <…>, администрацией городского округа Красногорск осуществляется взаимодействие со следственными органами. К участию привлечены сотрудники управления безопасности и управления по социальным вопросам, которые смогут оценить правомерность предоставляемых услуг данным предпринимателем», - говорится в сообщении.

Администрация городского округа Красногорск будет держать ситуацию на контроле.