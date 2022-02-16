РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 фев. Женская консультация в связи с переездом в Балашихинский роддом не будет осуществлять прием 21 и 22 февраля, свою работу она возобновит 24 февраля, сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

«Дорогие будущие мамы! 21 и 22 февраля женская консультация переезжает в здание роддома на ул. Саввинскую, 15. Прием пациентов в эти дни осуществляться не будет. Она возобновит свою работу 24 февраля в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Прием анализов (кровь/моча) производится ежедневно с 8:00 до 10:00.