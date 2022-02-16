РИАМО - 16 фев. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет приватизацию земельных участков во втором поясе санитарных зон у водоемов.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Изменения внесены в ст. 27 Земельного кодекса РФ в части снятия ограничений в обороте земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных во втором поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Внесенные поправки снимают ограничение, которое действовало до недавнего времени. В частности, оно запрещало пускать в оборот государственные земли во втором поясе зон санитарной охраны источников воды. В данную категорию входят земли, расположенные вблизи рек и озер, а также водохранилищ и каналов.

Прежде такие земельные участки можно было сдавать в аренду, но нельзя было приватизировать. Благодаря внесенным поправкам отныне их можно переводить из государственной или муниципальной собственности в частную.

Ранее в Госдуме подчеркивали, что предлагаемые изменения не создадут дополнительных рисков загрязнения источников питьевого водоснабжения.

Как уточнили РИАМО в Минэкологии Московской области, предоставлять земельные участки во втором поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также размещать объекты капитального строительства было возможно и до принятия указанных изменений.

Принятые изменения позволяют оформить земельный участок под объектом капитального строительства из аренды в собственность. Указанным изменением ослабление санитарного режима не предусмотрено, то есть необходимость соблюдения ограничений, установленных санитарными правилами сохраняется.

Запрет на приватизацию береговой полосы вдоль водных объектов общего пользования сохраняется.