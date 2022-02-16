РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. Нападающий Илья Аркалов расторг контракт с ХК «Витязь» Подольска по обоюдному согласию сторон, он продолжит сезон в шведском клубе «Вестерос», сообщает пресс-центр ХК «Витязь».

Пока регулярный чемпионат КХЛ остановили на время проведения Олимпиады в Пекине, многие хоккеисты из клубов, не пробившихся в плей-офф, ищут игровую практику в Европе.

«Надеюсь продлить сезон и получить игровую практику в Европе. В Швеции мне играть не доводилось, однако я играл и за океаном, и в Европе в «Медвешчаке» в КХЛ 2 года - в 2015-2017 годах. Играть будем вместе со Святославом Гребенщиковым», - сказал Аркалов.

Город Вестерос находится в 100 км от Стокгольма. ХК «Вестерос» выступает во втором шведском дивизионе, Аллсвенскан лиге. Команда занимает 6-е место – 63 очка после 38 матчей.