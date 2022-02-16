РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 фев. Частные развивающие центры необходимо лицензировать, данный процесс надо регулировать на государственном уровне, сообщил «РИАМО в Красногорске» директор центра «Созвездие» для детей с особыми образовательными потребностями Сергей Сюрин.

Следственный комитет и прокуратура Московской области в среду начали проверку деятельности одного из частных центров развития детей в подмосковном Красногорске. Поводом стал сюжет на одном из центральных каналов ТВ, в котором утверждалось, что в центре зафиксированы факты жестокого обращения с особенными детьми.

Сергей Сюрин как эксперт в психолого-педагогическом сопровождении требующих особого подхода детей прокомментировал ситуацию.

«Нужно такие центры начать лицензировать и не допускать до работы с такой категорией детей непрофессионалов. Уже давно пора ввести государственное регулирование этого процесса», – сказал Сюрин.

Центр «Созвездие» – муниципальное образовательное учреждение для детей с ограниченными возможностями здоровья. Он включает в себя коррекционное и школьное отделения, а также отделение профессионального обучения и школу приемных родителей.

Центр расположен по адресу: Красногорск, улица Большая Комсомольская, дом №13Б. Записаться на консультацию можно по телефону: 8(498)568-56-00.