РИАМО - 16 фев. Водитель иномарки Toyota Camry потерял управление при движении по Новослободской улице в Москве. Возможной причиной инцидента стало ухудшение здоровья автомобилиста, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

Во время происшествия мужчина совершил столкновение с двумя попутно двигавшимися авто. После этого автомобилист выехал на тротуар и врезался в витрину магазина.

Сейчас водителя осматривают врачи. По предварительной информации, больше в ДТП никто не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают обстоятельства аварии.