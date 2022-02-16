РИАМО - 16 фев. Депутаты Мосгордумы приняли в целом постановление об установке памятника Фиделю Кастро на севере столицы, передает корреспондент РИАМО.

Согласно проекту постановления, памятник кубинскому революционеру планируют установить на площади Фиделя Кастро в районе Сокол. На создание проекта, сооружение памятника и благоустройство прилегающей территории пойдут средства ООГО «Российское военно-историческое общество» в размере 20 млн рублей.

«Для старшего поколения Фидель Кастро всегда является символом свободы, борьбы за независимость, харизматичным лидером, великим оратором и большим другом советских людей. В условиях жесточайшей блокады со стороны США он вернул своему народу чувство национального самосознания и собственного достоинства», - рассказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Проект постановления «О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 27 июня 2001 года № 97 «О Перечне предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения» был принят депутатами в среду на заседании.