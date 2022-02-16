РИАМО - 16 фев. В прошлом году на территории Московской области специалисты успели проверить 8 585 справок о доходах лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, государственных гражданских и муниципальных служащих, а также тех, кто на эти посты претендует. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

После анализа справок было назначено 428 проверок достоверности и полноты представленных сведений. А еще провели 9 проверок соблюдения ограничений и запретов, требований к служебному поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта интересов.

«В 2021 году к дисциплинарной ответственности привлечено 167 должностных лиц областных органов и 93 муниципальных служащих Московской области. Основной причиной применения таких мер реагирования стали недостатки и неточности при предоставлении сведений о доходах, имуществе и открытых банковских счетах как самих служащих, так и их супругов и несовершеннолетних детей», - сообщил зампред правительства Подмосковья - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

В регионе выстроена четкая система профилактики правонарушений. Специалисты ведут постоянную оценку коррупционных рисков, особенно в коррупционно опасных сферах. Также они проводят анализ кадровых документов и проверяют расходы служащих, ведут дистанционный мониторинг соблюдения антикоррупционного законодательства в подведомственных госучреждениях.