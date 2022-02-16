РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. В ДК «Октябрь» подмосковного Подольска с 4 по 6 апреля пройдет V Открытый фестиваль «На театральных подмостках», начался прием заявок, сообщает администрация ДК.

Фестиваль проведут в 2 номинациях: драматический спектакль и художественное слово. В нем могут принять участие театральные коллективы, студии и их участники в возрасте от 5 до 18 лет из Подольска и Московской области. Заявки принимают до 14 марта.

Участие бесплатное. График и порядок конкурсных выступлений разместят на сайте ДК «Октябрь» 21 марта.

Все коллективы и участников наградят дипломами за участие. Победителям в каждой возрастной группе и номинации присвоят звания лауреатов I, II и III степени. Также жюри может присуждать специальные дипломы.

Награждение победителей и участников пройдет 6 апреля в малом зале ДК «Октябрь» после подведения итогов.