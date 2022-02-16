РИАМО - 16 фев. Мосгордума приняла в целом постановление об установке памятника академику Андрею Сахарову в районе Гагаринский на юго-западе столицы, передает корреспондент РИАМО.

Скульптурно-декоративная композиция, посвященная академику Андрею Сахарову, появится на площади Гагарина. Памятник планируют установить на бульваре между зданием Российской академии наук (РАН) (Ленинский проспект, 32а), смотровой площадкой РАН и парком «Нескучный сад».

«Андрей Дмитриевич Сахаров - <…> советский физик-теоретик, академик АН СССР, один из создателей Советской водородной бомбы, правозащитник, народный депутат СССР, лауреат Нобелевской премии за 1975 год за сохранение мира», - рассказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

На финансирование проектных, производственно-строительных работ и благоустройство намерены потратить 20 млн рублей из средств Фонда сохранения культурного наследия.

«Сахаров - великий москвич, родился в Москве, закончил школу в Москве, МГУ Физфак, всю жизнь был связан с Москвой, работал в Гагаринском районе», - отметил депутат Мосгордумы Владимир Рыжков.

Он уточнил, что конкурс на проведение работ будет открытым. Таким образом, соберут все самые талантливые и интересные проекты.

«Также предлагаю добавить в таблицу из приложений к проекту установку бюста Михаила Григорьевича Ефремова. <…> Выдающийся советский военачальник, генерал-лейтенант РККА, герой РФ», - добавил Герасимов.

Он отметил, что бюст Ефремову планируют установить в центре столицы в районе Хамовники на пересечении улиц Ефремова и 3-й Фрунзенской. Источник финансирования – средства ООГО «Российское военно-историческое общество» в размере 5 млн рублей.

Соответствующие изменения в среду были внесены в постановление Мосгордумы от 27 июня 2001 года №97 «О Перечне предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения».



