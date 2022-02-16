РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 фев. Порядка 30 отчетов перед избирателями проведут депутаты Балашихи до конца марта текущего года, решение об этом было принято в среду на заседании фракции «Единая Россия» в совете депутатов округа, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

На заседании, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи, также приняли участие депутаты регионального парламента Владимир Шапкин и Николай Черкасов. Руководитель фракции, председатель городского совета депутатов Геннадий Попов рассказал об итогах работы в январе и вышел с инициативой о проведении совместных отчетов муниципальных и областных депутатов перед жителями Балашихи.

«В январе депутаты провели 365 мероприятий, в том числе 33 личных приема граждан. До конца марта планируем провести порядка 30 отчетов в своих округах», - сообщил Попов.

Ефимов поддержал инициативу муниципальных депутатов о проведении совместных отчетов перед жителями.

«Традиционно, начиная с февраля, проходит декада отчетов. Депутаты областной думы отчитываются перед избирателями с 1 февраля. К примеру, мною проведено уже 7 отчетов. Мы готовы поддержать наших муниципальных коллег. Многие вопросы, с которыми обращаются горожане, напрямую относятся к полномочиям муниципалитета. Так что, объединив усилия, инициативы можно реализовать быстрее», - подчеркнул Ефимов.

Он добавил, что в связи с пандемией встречи с жителями лучше проводить в небольших коллективах и с соблюдением требований санитарных правил Роспотребнадзора.

В ходе выступления Ефимов представил местным депутатам свой отчет о работе за 2021 год и поблагодарил их за поддержку.